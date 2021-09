SUUR UURING ⟩ Kui palju tarbivad eestlased suhkrut tegelikult?

Koroonapiirangute ja tööstuse automatiseerimise keskel on Eesti toidutootjate viimaste aastate fookuses olnud toodete tervislikkus ning muuhulgas ka suhkru sisalduse vähendamine.

Tootjad on suhkruvaesteks toodeteks valmis, kõik tarbijad veel mitte

Üle poole Eesti toidutootjatest on ainuüksi viimasel aastal vähendanud toodete suhkrusisaldust 10 ja enam protsenti ning valmis tootearenduseks ja suhkurvaesema toidulaua pakkumiseks ka lähiaastatel, võtab kokku Toiduliidu värske analüüs. Samal ajal näitab eestimaalaste magusatarbimise uuring, et suur enamus ei ole valmis suhkrusisaldusega toodetest loobuma.

Toiduliidu juht Sirje Potisepp rõhutas, et Eesti toidutootjad on lisatud suhkru sisaldust toodetes jõudsalt vähendanud. «Eesti toidutööstused on lisatud suhkru sisaldust juba viimasel kuuel-seitsmel aastal tõhusalt vähendatud, enim piimatoodete ja karastusjookide kategoorias,» lausus Potisepp.

«Hüppeline või nullilähedane suhkrusisalduse vähendamine kõikides toodetes ei ole võimalik ei inimeste tervisliku toitumise ega tarbijate tänaste eelistuste tõttu.»

Suhkruvähendamise osakaalu tase jääb viimasel aastal sõltuvalt tootekategooriatest paarist protsendist kuni sajani ehk turule on toodud ka täiesti suhkuruvabu tooteid.

«Näiteid järk-järgulisest tootearendusest ning lisatud suhkrute vähendamisest on palju alates meie klassikalisest limonaadist kuni kohupiimakreemideni,» lisas Toiduliidu juht.

Eestlased on suured magusasõbrad

Turu-uuringute AS poolt läbi viidud magusatarbimise uuringu tulemused näitavad, et iganädalaselt tarbivad Eesti inimesed enim ehk 62 protsenti vastanutest magusaid piimatooteid - jogurteid, kohupiimakreeme, kohukesi. Kommide ja šokolaadidega maiustab iganädalaselt pool ehk 54 protsenti elanikkonnast. Uuringust nähtub, et üldjoontes jääb magusatarbimine samaks ka edaspidi, kõige enam tahetakse piirata šokolaadide, kondiitritoodete, pagaritoodete ja magusate snäkkide söömist.

«Tervislik ja kvaliteetne toit ei võrdu ainult suhkru sisalduse madala protsendiga, vaid üha olulisemaks on muutunud kogu tootmisahela keskkonnasõbralikkus ning toote ja tooraine kvaliteet ning pakend,» märkis Sirje Potisepp lisades, et tootjad on valmis jätkama jõupingutusi suhkru vähendamise nimel, aga selle kõrval on fookuses plastivaba pakendite kasutamine, lisaainete ja liigse soolata toodete arendus ning tootmise väiksem mõju keskkonnale.

«Tänane seis näitab, et toidutootjate võetud kohustus vähendada lisatud suhkru sisaldust aastaks 2025 toodetes 15% võrreldes 2015. aastaga on jõukohane.»

Eesti tarbija eelistab toidukaupu peamiselt kvaliteedi, soodsa hinna ja harjumuspärase maitse järgi ning alles seejärel on oluline koostisosade naturaalsus, uus maitseelamus ning vähene suhkrusisaldus, selgub Turu-uuringute magusatarbimise uuringust.

«Veelahe tootjate sammudest suhkruvaba toodete pakkumise ja tarbijate ootuste vahel on endiselt suur ning tööd vajab laiemalt teadlikkuse tõstmine tervislikust toitumisest,» märkis Potisepp.

Toitumise puhul on oluline mõõdukus

Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialisti Hanna Alajõe sõnul aitab lisatud suhkrute vähendamine lihtsustada tervislike valikute tegemist.