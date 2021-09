OTSEPILT ⟩ Vaktsineerimise infotund: Talving, Lutsar, Härma jt ootavad teie küsimusi

Eestikeelse infotunni saatejuht on Taavi Eilat.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) lausus, et Eestis on vaktsineeritud enam kui 66 protsenti täisealistest. Samas on endiselt palju inimesi, kes kõhklevad ning vajavad vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta rohkem infot, lisas Kiik.