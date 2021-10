REOVEEUURING ⟩ Viirus levib: ühtki taandumise märki ei ole, ka Hiiumaal on signaal üleval

Reoveeuuringu juht, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson möönis, et vastne uuring midagi head ei näita. «Kaardi pealt, mis varsti valmib, on näha, et kõrge viirustasemega kohti on jälle rohkem kui eelmisel nädalal. Jällegi oleme astunud sammu kõrgema viirustaseme poole,» kirjeldas Tenson.