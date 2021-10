D-vitamiini uuringus osalenute keskmine tulemus jäi normi piiridesse

Vitamiin D normaalseks tasemeks veres loetakse 75-100 nmol/l. Sellest kõrgem tulemus ehk 100-175 nmol/l on optimaalne, kuid üle 250 nmol/l kohta loetakse toksiliseks. Normaalsest madalam tulemus näitab kerget vaegust (50-75 nmol/l), vaegust (25-50 nmol/l) ja raskekujulist vaegust (alla 25 nmol/l).

SYNLABi laboriarst dr Irina Utenko rääkis esimese septembri Postimehe artiklis , et kuum suvi ei pruugi anda kindlust, et organism varub piisavalt D-vitamiini.

Kõrgem D-vitamiini vajadus on dr Utenko sõnul rasedatel naistel ja imetavatel emadel, kes peaksid regulaarselt D-vitamiini juurde võtma, et organismi suurenenud vajadus katta. Kõrgem D-vitamiini varu võiks olla laboriarsti sõnul veel regulaarselt tugeva koormusega sportivatel inimestel, et organism pingega paremini toime tuleks.