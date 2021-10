Kuidas erinevad B-grupi vitamiinid?

B1-vitamiin on oluline süsivesikute ja osa aminohapete ainevahetuse tagamiseks organismis, kuna tiamiin on vajalik süsivesikute, lipiidide ja aminohapete lammutamises. Lisaks aitab B1-vitamiin normaalselt funktsioneerida närvisüsteemil, lihastel ja südamel. Olulist osa mängib see ka maomahla tekkimise juures. Antud vitamiini leidub nii loomse kui ka taimse päritoluga toiduainetes. Kuna tegemist on vesilahustuva vitamiiniga, siis enamasti imendumisega probleeme ei teki ja varud kehas kestavad ligikaudu üks-kaks nädalat. B1-vitamiin säilib 50 protsendi ulatuses skeletilihastes, 40 protsendi ulatuses maksas ning lisaks neerudes ja närvikoes.