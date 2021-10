ÜLESKUTSE ⟩ Anna märku enda või lähedase plaanilise ravi katkemisest

«Me näeme iga päev nakatumisnäitajate tõusu. See kõik on toonud kaasa järjest suureneva Covid-patsientide haiglaravi vajaduse. Olukorra lahendamiseks peame statsionaarset ravi piirama ja avama ka teise Covid-osakonna,» märkis ta.

Tartu ülikooli kliinikumi ravijuht Andres Kotsari sõnul on plaanilise statsionaarse ravitöö peatamine möödapääsmatu, olgugi et sellega halveneb teiste patsientide ravile pääsemine. See tähendab, et paljude haiglaravi ootavate inimeste operatsioon, protseduur ja uuringuid lükatakse edasi.