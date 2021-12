Arvatakse, et praegune ülekaalulisuse epideemia on suuresti põhjustatud keskkonnateguritest. Viimase sajandi jooksul on välja töötatud kaks mudelit, mis käsitlevad rasvumise keskkonnapõhjuseid, kirjutab Medical News Bulletin .

Domineerivas energia-tasakaalu mudelis põhjustab kaalutõusu ja rasvumist liigne töödeldud ja energiarikka toidu tarbimine. Energia-tasakaalu mudelis on põhimõttelisi vigu. Kuigi kalorite piiramine viib alguses kaalulanguseni, on prognoositavad bioloogilised reaktsioonid, nagu ainevahetuse aeglustumine ja suurenenud nälg, lõpuks kaalulanguse vastu.

Ajakirjas The American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uurimused toetavad teist mudelit - süsivesikute-insuliini mudelit. See mudel näitab, et ülesöömine ei pruugi olla ülekaalulisuse peamine põhjus. Selle asemel võivad rasvumise epideemia algpõhjused olla seotud sellega, mida me sööme, mitte sellega, kui palju me sööme.