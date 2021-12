Alanud on põhjalik eestlaste liikumist uuriv küsitlus

«Inimeste vähene kehaline aktiivsus on üks suurimaid terviseriske maailmas. Probleem on tõsine ka Eestis. Senised uuringud näitavad, et ligikaudu vaid ligi viiendik täiskasvanutest ja veerand lastest liiguvad tervise säilitamise seisukohast piisavalt. Sellised uuringud on hädavajalikud, et nende tulemusi arvestades paremini kujundada poliitikaid, mis soodustaks eestlaste liikumist,» ütles kultuuriminister Tiit Terik.