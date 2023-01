Kuidas talvel pakasega füüsiliselt aktiivseks jääda?

Samas on talvise ilmaga õues viibimisel hulgaliselt plusse - näiteks kasvõi see, et värske õhk toob parema une ning pole higistamapanevat niiskust ja palavust, nagu möödunud suve kuumadel ilmadel. Lisaks on võimalik mõnel päeval pilve tagant näha ka päikest ja ammutada väikeses koguses D-vitamiini või hoopis tugevdada oma immuunsüsteemi.