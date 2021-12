Uuringus ilmnesid kaks tegurit, mis suurendavad koroonaga haiglasse sattumise riski

Autorid kirjutavad ajakirjas Preventing Chronic Disease , et neil lennuväelastel, kes omaenda teatel jõid iga nädal vähemalt kolm suhkrustatud jooki, olgu nendeks siis Coca-Cola, spordijook või magus apelsinimahl, oli Covidiga haiglasse jõudmise tõenäosus 74 protsenti suurem kui neil, kes jõid suhkrujooke mõõdukamas koguses.

Isikutel, kes magasid öösiti keskmiselt vähem kui seitse tundi, olid hospitaliseerituse väljavaated aga 84 protsenti kõrgemad kui neil, kes magasid seitse kuni üheksa tundi. Kes aga tegi mõlemat: jõi palju magusat ja magas vähe, sellel oli veelgi suurem tõenäosus Covidi puhul haiglaravi vajada.

Autorid möönavad, et uuringuisikute valim oli suhteliselt väike, aga söandavad järeldada, et pikem uni ja väiksem magusakogus võiksid vähendada raskelt koroonasse haigestumist Ameerika sõjaväelaste seas ja võimalik, et ka Ameerika rahva seas laiemalt.