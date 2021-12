Kuidas jõuluperioodi liigsöömine üle elada?

Ka jõulude ajal tuleks keskenduda tervislikule toitumisele, ent see ei tähenda, et oma lemmiktoitudest peaks täielikult loobuma. Kuna dieedi pidamine pidude perioodil on suur väljakutse, siis hea enesetunde säilitamiseks piisab menüüs paari lihtsa muudatuse tegemisest.