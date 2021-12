Proviisor jagab nippe, kuidas ülesöömisest tingitud terviseprobleeme vältida?

«Peamised kaebused on puhitustunne, ebamugavus, raskustunne, sest söödud sai liiga palju. Samuti ka kõhukinnisus ning kõhulahtisus,» selgitas Gladstein. Ta lisas, et peale seedeprobleemide on pühade ajal levinud kaebused ka kergemad põletused ning viirushaigused.

Jõulud ja uusaasta pidustused toovad endaga paratamatult kaasa rohkem stressi, sest palju tegevusi tuleb mahutada lühikesele ajale. Gladsteini sõnul on stress üheks põhjuseks, miks meie organism võib puhituse ja ebamugavustundega märku anda: «Puhitus, seedeprobleemid ja kõrvetised võivad lisaks ülesöömisele olla ka pühadeaegse stressi tunnus. Selleks, et end hästi tunda, võiks koduses apteegis olemas olla vahendid kõrvetiste jaoks ning kindlasti ka puhitust vähendavad käsimüügiravimid.»

Kuna stress ja selle tekkepõhjused on väga individuaalsed, peaks iga inimene enne pühadesaginat mõtlema, mis talle varasematel aastatel kõige rohkem stressi tekitab ning proovima neid olukordi ennetada. «Seedeprobleemide puhul saab tegelikult samuti jälgida, milliste toitude söömisel ebamugavustunne tekib ning tarbida neid kas väikeses koguses või üldse enda menüüst välja jätta. Kõhulahtisuse ja- kinnisuse puhul on käsimüügiravimite valik lai, kuid soovitan nende ostmisel konsulteerida apteekriga,» ütles Gladstein.

«Kõigepealt tuleb tekkinud haavad korralikult ära puhastada, et vähendada infektsiooniohtu. Seejärel määrida haavale/põletusele näiteks nahakahjustuste raviks mõeldud antiseptilist salvi,» selgitas Gladstein. Ta rõhutas, et parim ravi on alati ennetus, ehk jälgida tuleks kõiki ohutusreegleid. «Kui aga õnnetus on juhtunud, saab alati abi küsida nii perearsti nõuandetelefonilt kui ka apteegist või e-apteegist,» soovitas Gladstein.