Üks peamisi II tüüpi diabeedi levimuse suurenemise põhjuseid on insuliiniresistentsuse tekkimine ehk organismi võimetus insuliinile reageerida ning see on sageli tingitud kehalise aktiivsuse vähenemisega vananedes. Austraalia Monashi ülikooli teadlased loodavad, et diabeedini viivaid protsesse saab varsti ka ravimitega tagasi keerata.