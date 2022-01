Suusatreenerid annavad üle Eesti nädala jooksul ligi 100 tasuta suusatundi

Huvilised saavad nädala jooksul proovida ja oskusi lihvida nii murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, lumelauas, freestyle-suusatamises kui ka suusahüpetes.



«Eelmise aasta lõpus tähistas Eesti Suusaliit 100ndat juubelit. Tahame samas vaimus jätkata, mistõttu viime järgmise nädala jooksul läbi ligikaudu 100 suusatundi. Ettevõtmise eesmärk on kasutada ära lumerikast talve, tutvustada inimestele Eesti Terviseradasid ning populariseerida nii ägedat ala nagu suusasport,» ütles Eesti Suusaliidu juhatuse liige, kampaania eestvedaja Vahur Teppan, kes viib ka ise Tartus mitmeid suusatunde läbi.



Teppan märkis, et ehkki nad ootavad osalema kõiki huvilisi, on fookus suunatud eelkõige lastele ja neile algajatele, kes satuvad suusarajale harva või üldse mitte. «Eesti inimeste keskmine suusaoskus on maailma mõistes kindlasti tipus, ka Norra ja Soomega võrreldes pole meil midagi häbeneda. Samas on palju ka neid, kes tahaksid, aga puudulike oskuste ja kogemuste tõttu kardavad suusarajale minna. «100 suusatunni» kampaania eesmärk ongi pakkuda neile julgustust ning esmaseid teadmisi ja oskusi, et suusarajal hoog sisse saada, seda nii klassikalises kui ka vabastiilis,» selgitas Teppan.



Lisaks murdmaasuusatamisele saavad huvilised proovida ka mäesuusatamist, lumelaudu ja isegi suusahüppeid. Suusahüppetunnid toimuvad Mustamäel Tallinnas, Apteekrimäel Otepääl ja Andsumäel Võrus, kus saab nõlvahüpet teha. Julgematel on võimalik proovida ka K-10 meetri mäge.



«100 suusatunni» üritused algavad 10. jaanuaril ja kestavad 16. jaanuarini. Kampaania raames viiakse üle Eesti – Saaremaast Narvani ja Võrust Tallinnani – praeguse seisuga läbi 86 suusatundi (tundide arv täieneb). Oma oskusi ja teadmisi annavad edasi 57 Eesti murdmaasuusa-, mäesuusa-, freestyle- ja suusahüppetreenerit, kes seda tööd ka igapäevaselt teevad.



Kõik suusatunnid on huvilistele tasuta ja ilma eelnevalt registreerimata. Murdmaasuusatundidest osavõtjatel peab aga olema enda varustus, st suusad, kepid, saapad ja soovitavalt ka sportlik riietus. Kel varustust pole, saab seda rentida suusakeskustest, mis asuvad tavaliselt suusatundide kogunemiskohtade läheduses. Sama kehtib ka mäesuusa-, freestyle- ja lumelauatundide puhul, osades kohtades lisandub veel mäepileti hind. Suusahüppetundides saab varustuse tasuta kohapeal.



Kogu info suusatundide toimumise aja, koha, treeneri ja muu kohta on

leitav Eesti Suusaliidu kodulehelt.