Kus on füüsilise aktiivsuse piir?

Üldpilt oli ootuspärane – teadlased leidsid, et vähemalt mõõdukas füüsiline aktiivsus vähendas suremuse riski kõigis rühmades – nii südame poolest tervetel kui ka südameprobleemidega inimestel. Huvitav tähelepanek on aga see, et tervetel inimestel tuleb ühel hetkel piir ette, kui füüsilise aktiivsuse suurendamine enam liig varase surma riski ei vähenda, kuid südameprobleemidega inimeste puhul seda piiri ei tundunud olevat.

Päris nii lihtne see siiski pole. Suure aktiivsuse piir asub eri inimestel eri kohas ja ka positsioon, millest alustatakse, on ju erinev. Terve inimene jookseb järjepideval harjutamisel poolmaratoni ära, aga südamehaige jookseb sada meetrit ja peab seejärel hinge tõmbama, kuigi mõlema jaoks on tegemist suure füüsilise koormusega. Ehk on nii, et südameprobleemi korral tõmbab keha varakult – ehk isegi liiga varakult – pidurit, kui füüsiline aktiivsus pingutavaks läheb? See seletaks, miks teadlased südamehaigete puhul seda piiri, kus aktiivsuse lisamine tervist enam märgatavalt ei lisa, andmetest ei leidnudki. Liikumisretsepti jagades – mida meil veel harva tehakse – saab siiski öelda ka südamehaigetele, et rohkem on parem. Kuid peab meeles pidama, et soovitused on individuaalsed – mõistlikkuse piir on ikkagi olemas ka siis, kui lumi ähvardab ära sulada enne, kui suusakilomeetrite unelmate-plaan täidetud saab.