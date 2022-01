Magnus Kirt avaldab, kus on ta lemmik spordirajad

«Lemmik sportimise rajad on mul Tõrvas. Eriti nüüd, kui sai ka staadion renoveeritud. Tõrvas on olemas kõik, et teha väga heades tingimustes sporti,» on Kirt veendunud. Oma esimese võistluse tegi tänane tippsportlane just Tõrvas koolistaadionil. «Siis oli veel vana kummiasfaltiga, aga see ei seganud lastel spordi tegemist. Huvi spordi vastu oli tõrvakatel juba siis suur ning võistlemas oli palju lapsi,» räägib odaviskaja.

Sportlase meelest on üks mõnus trennitegemise viis libiseda suuskadel mööda Tõrva või Abja-Paluoja valgustatud terviseradu. Seda mäletab ta juba lapsepõlvest.

«Suusatamiseks on hetkel mul vähem aega jäänud, sest trenni iseloomud on talviti teised, aga noorena sai Tõrvas neid suusakilomeetreid ikka kogutud ja usun, et Tōrva radadel suusataja ei pea kindlasti pettuma.» Tõrva parkmetsas on 11,1 kilomeetrit kõnni-, jooksu- või suusaradu.

Puhkab looduses välja

«Kuna ma elan Vanamõisa järve lähedal, olid kõik ümbruses olevad metsad, mäed ja karjäärid mulle juba lapsepõlves mängimiseks tuttavad,» meenutab Kirt. Ta mainib, et just Vanamõisa järve kaldal asub Eesti kõrgeim hüppetorn, mille kõrguseks on 11 meetrit. «Kui hakata minema Tõrvast Viljandi poole, siis neid looduskauneid kohti on nii Tõrvas kui ka selle ümbruses. Vabal ajal veedan palju aega Tõrva loodust nautides, kuna just nii puhkan ennast korralikult välja. Kui minna Tõrvas matkaraja ringile, siis selle jooksul on väga mitmeid ilusaid looduskauneid kohti,» räägib odaviskaja.