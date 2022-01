Aju vananemist aitab aeglustada südamesõbralik eluviis

Mälu halvenemisega seotud muutused hakkavad toimuma juba 30ndates, ehkki see ei pruugi siis olla märgatav. Paarkümmend aastat hiljem on see aga juba ilmsem, kuna vananemise tõttu on ajukoores vähem närvirakke ja kahanenud aju maht, samas on sinna ladestunud ebasoodsaid aineid. Tulemuseks on mõneti aeglasem ajutegevus kui nooruses. See tähendab kesisemat mälu, õppimine võtab kauem aega ja samuti ei lähe ladusalt televiisorit vaadates keeruka mustri heegeldamine, kuna raskendatud on üheaegne keskendumine mitmele asjale.