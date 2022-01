Millised rasvasid peaks diabeetik tarbima?

«Tervisliku toitumise eesmärke aitab saavutada regulaarne söögirütm. See tähendab, et süüakse 4–5 korda päevas: hommiku-, lõuna- ja õhtusöök ja 1–2 vahepala. Süüa tuleks iga 3–5 tunni järel,» räägib Tammer-Jäätes ja lisab, et söögikordade vahed ja toidukogused peavad olema sobivad, sest muidu võib nälg liiga suureks kasvada.

Diabeediliidu juhataja toob esile rasvade tarbimise, erilist tähelepanu tuleks pöörata rasva allikatele, kirjutab Med24.

«Pehme rasva piisav tarbimine hoiab muuhulgas südame-veresoonkonna tervist, toidab aju ja närvisüsteemi ning aitab ennetada mäluhäireid. Suurem osa, st vähemalt 2/3 päevasest rasvast peaks tulema pehmest rasvast (toatemperatuuril vedelduvad taimeõlid, taimerasvavõided, vedelad margariinid, pähklid, seemned ja mandlid. Avokaado ja kalarasv on samuti pehmed rasvad).»

Sobiva päevase koguse pehmet rasva saab nii:

määrides leivale 60% rasvasisaldusega taimerasvavõiet; salatikastmest või lisades sooja köögivilja hulka 1–1,5 sl õli või õlipõhist salatikastet; süües 2 supilusikatäit seemneid, pähkleid või mandleid; kasutades söögi valmistamisel rasvana näiteks rapsiõli, oliiviõli.

Rusikareegel on, et kõva ehk küllastunud rasva ei tohiks tarbida rohkem kui 1/3 päevasest rasvakogusest. Pehme rasvaga (vedel margariin, karbimargariin) küpsetatud kuklid või marjakoogid on tervislikumad ja kergemad kui rasvased küpsetised, nagu saiakesed või muretaignast koogikesed.