30 minutit istumist ja 3 minutit liikumist hoiab kontoritöötaja tervise korras

Kuid on üsna lihtne ja valutu viis, kuidas istumisest tulenevat kahju vähendada. Hiljuti ilmunud uuringus ütlevad Karolinska teadlased, et iga 30-minutilise istumisaja järel tuleb teha vähemalt 3-minutiline liikumispaus. Pausi ajal tuleks läbida vähemalt 15 trepiastme pikkune teekond, aga veel parem on, kui liigute treppi mööda paar-kolm korrusevahet üles-alla. Või teete kükke ja jalutate treppe mööda. Või hüplete kohapeal ja teete kükke ja jalutate. Suitsetama loivamine ja liftisõit ilmselgelt arvesse ei lähe.