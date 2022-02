Nii mitu minutit liikumist kaitseb vanemas eas südameprobleemide eest

Pole saladus, et füüsiline aktiivsus on seotud väiksema südame-veresoonkonna haiguste riski ja pikema elueaga, sõltumata soost ja etnilisest kuuluvusest.

Kuid suhteliselt vähestes uuringutes on luubi alla võetud ainult see, kas treeningud hilisemas eas võivad aidata ennetada südamehaigusi vanemas eas.

Aktiivseteks loeti need, kelle kehaline aktiivsus oli kokku kuni 20 minutit või rohkem päevas; need, kel see oli vähem, määratleti mitteaktiivseteks. Mehed olid füüsiliselt aktiivsemad kui naised.

Suurim kasu näis virgast tegutsemisest olevat 70-aastaselt. Kui inimesed olid aktiivsed 75-aastaselt, vähendas see veel samuti südamehaiguste riski 80–85-aastaselt. See viitab, et kehalise aktiivsuse suurendamine varases vanemas eas on olulise mõjuga.