Kas magneesium suudab võidelda migreeni vastu?

Magneesiumipuudust võib seostada mitmesuguste kõrvaltoimetega, mille koosmõjus võib tekkida migreen. On spekulatsioone, et piisav või isegi liigne magneesiumi tarvitamine võib aidata vähendada migreeni peavalude riski ja raskust. Olenemata sellest, et teemat on palju uuritud, on veel ebaselge, kas magneesium on migreeni jaoks hea.