Mälu parandamiseks tuleb sel määral treenida

«Kõik küsivad alati: «Kui palju peaksin trenni tegema? Mis on miinimum, millest on kasu?»» ütles uuringu peamine autor Sarah Aghjayan, kliinilise ja bioloogilise psühholoogia dotsent Pittsburghi ülikooli pressiteates. «Meie uuringust nähtub, et umbes kolm korda nädalas vähemalt nelja kuu jooksul treenimine aitab episoodilist mälu parandada.»