Kas teil on püsti tõustes peapööritus või minestuse tunne?

Tegemist on ortostaatilise hüpotensiooniga ehk vererõhu langusega ning südame töö kiirenemisega püstitõusmisel, mida on vaatamata selle laiale levikule vähe uuritud. Ka pole teada lihtsat tabletiravi võimalust. Tavatu vererõhu languse põhjuseks näib olevat tõik, et püstitõusmisel jääb liiga suur osa venoossest verest jalgadesse ja alakeha piirkonda ning süda ei saa vajalikul hulgal venoosset verd edasipumpamiseks. Vererõhu langusele reageerivad veresoonte rõhuretseptorid, mis edastavad kiiremini pumpamise signaali südamele, mis põhjustabki pulsi kiirenemise. Sellise seisundi põhjusteks või kaasaaitajaks võivad olla ka veremahu vähenemine vähese vedelikutarbimise ja diureetikumide toimel; veresoonte laienemine näiteks kõrge vererõhu ravimite toimel; vererõhu kontrolli häirumine antidepressantide toimel või ka aneemia ehk kehvveresus, elektrolüütide tasakaalu häired kehas ning kiire kaalulangus, millega keha pole jõudnud kohaneda. Sümptomeid võib soodustada ka hiljutine söögikord, sest veri on kehas ümber jaotunud.

Praegu soovitatakse juhul, kui probleem esineb ainult hommikuse tõusmise puhul, kergitada magamise ajaks peatsit (kui see just und ei riku) ja tõusta alguses ainult istukile ja alles siis rahulikult-aeglaselt ning kehale kohanemiseks aega andes püsti tõusta. Kasutada võib ka veenisukkasid, mis võivad aidata hoida jalgades veidi väiksemat veenivere mahtu. Veel soovitatakse vältida pikka seismist, kasutada joomiseks tihti mineraalvett, hoida vererõhk ja põletikud kontrolli all. Selline ajutine vererõhulangus võib olla ka ravimite kõrvaltoime ning selles osas tuleb konsulteerida arstiga. Mõned inimesed on öelnud, et neid aitab väike, suurema pingutuseta tehtav jalgade tõstmisele ja vereringe käimalükkamisele suunatud võimlemine kohe peale ärkamist ja voodist tõusmata. .