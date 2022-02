Lihaste kõhetumise vastu on rohtu

Hiirtega tehtud katsed näitavad, et rauapreparaadid aitavad säilitada või isegi parandada lihaste funktsiooni, suurendada lihasmassi ja pikendada elu. Leiti, et veeni tehtavad rauasüstid andsid tulemuseks tervemad ja füüsiliselt aktiivsemad hiired, kes jäid ellu tavapärasest kahest nädalast palju kauemaks, samuti paranes haardetugevus juba 24 tunni jooksul ja parem tulemus püsis katse lõpuni.

Mõõdukat lihaste olukorra paranemist täheldati väikesel vähihaigete rühmal mõni päev pärast raud(III)karboksümaltoosi süstimist, mis on tavaline toidulisandina kasutatav rauapreparaat. Sellegipoolest on tulemuste kinnitamiseks vaja täiendavaid inimuuringuid, kuna selles uuringus ei olnud platseeborühma, kellega tulemusi võrrelda.

Lisaks vähile on skeletilihaste atroofia tunnuseks mitmesugustele kroonilistele haigustele, nagu südamepuudulikkus ja KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus). Seetõttu on lootust, et raua lisamine võib vähemalt leevendada nende seisundite sümptomeid, kui tegemist on lihaste atroofiaga.