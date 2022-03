Millised on magneesiumi eelised tervisele ja kust seda saada?

Taimsed magneesiumi allikad hõlmavad rohelisi lehtköögivilju, kaunvilju, pähkleid, seemneid ja erinevaid täisteratooteid, kirjutab Medical News Bulletin. Samuti sisaldavad magneesiumit, küll märksa väiksemas koguses, näiteks jogurt, piim ja kala.

Magneesiumi kasu tervisele võib suuresti seostada selle rolliga mitmesuguste biokeemiliste protsesside ja ensüümide abistamisel. Need reaktsioonid on seotud paljude funktsioonidega, sealhulgas valkude süntees, lihaste funktsioon, närvifunktsioon ning vere glükoosisisalduse ja vererõhu reguleerimine.

Magneesium aitab kaasa lihaste kokkutõmbumisele, sealhulgas südamelihaste kokkutõmbumisele ja närvisidele. Lisaks aitab magneesium tugevdada luid.

Soovitatav päevane annus üle 30-aastastel meestel on 420 mg päevas ja naistel 320 mg päevas (rasedatel naistel 360 mg).

19–30-aastastel meestel on soovitatav võtta magneesiumit 400 mg, naistel 310 mg ja rasedatel 350 mg. Noortematel ehk vanusegrupis 14–18, on soovitatav võtta meestel 410 mg magneesiumit, naistel 360 mg ja rasedatel 400 mg.

Toidus sisalduva magneesiumi ülemanustamise oht on väike, kuna neerud töötlevad ja eritavad toidust liigse magneesiumi uriiniga ning seetõttu ei ole magneesiumi ülempiiri kehtestatud. Kuid väga suurte magneesiumiannuste tarbimine toidulisanditest, nagu magneesiumoksiid või magneesiumkloriid, võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu kõhulahtisus, iiveldus või kõhukrambid.

Magneesiumi kasulikud omadused südamehaiguste ja diabeedi vältimiseks

Uuringud näitavad, et magneesiumi tarbimine on seotud II tüübi diabeedi riski vähenemisega. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et magneesium aitab glükoosi metaboliseerivate ensüümide toimimist.

Samuti on uuritud ja jõutud järeldusele, et magneesiumi suurem tarbimine võib olla seotud luude mineraalse tiheduse suurenemisega. Samuti on leitud, et kõrgem magneesiumisisaldus võib olla seotud südame-veresoonkonnahaiguste riski vähenemisega.

Kuidas ilmutab end magneesiumipuudus?

Raske magneesiumipuudus muidu tervel inimesel on haruldane, kuid see võib tekkida inimestel, kellel on pidevalt madal magneesiumi tarbimine või kellel on teatud kroonilised tervisehäired või kes kasutab teatud ravimeid.

Riskigrupp on teise tüübi diabeediga inimesed, kellel võib suureneda magneesiumi eritumise oht urineerimise kaudu, sest suur glükoosisisaldus neerudes kõrge veresuhkru tagajärjel võib suurendada uriini eritumist. See võib omakorda tekitada magneesiumipuuduse riski.