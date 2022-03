Kuus põhjust miks nälg näpistab

Enamik inimesi ei tunne näljatunnet söögikordade vahel, kuid see ei kehti kõigi kohta. Sellel on mitmeid võimalike seletusi, sealhulgas valgu või kiudainete vaene toit, stress või dehüdratsioon.

1. Toidus on liiga vähe valku

Söögiisu kontrollimiseks on oluline tarbida piisavalt valku, sest valgul on nälga vähendavad omadused, mis võimaldavad vähem kaloreid tarbida. Valkude tarbimine suurendab täiskõhutunnet, vähendades nälga stimuleerivate hormoonide taset.

2. Liiga vähe unetunde

Piisav uni on tervise jaoks äärmiselt oluline. Magamine on vajalik aju ja immuunsüsteemi toimimiseks ning vähene uni on seotud mitmete krooniliste haiguste, südamehaiguste ja vähi tekkega.

Lisaks on uni isude kontrolli all hoidjaks, sest see aitab reguleerida isu stimuleerivat hormooni greliini. Unepuudus viib greliini taseme tõusuni, mistõttu võib unepuuduse korral tunda nälga.

Ühes uuringus keskenduti unepuuduse mõju uurimisele just toitumise osas. Selgus, et inimesed, kes magasid kehvemini, valisid 14 protsenti suurema toituportsjoni, võrreldes nendega, kes magasid öösel kaheksa tundi.

3. Ülekaalus on rafineeritud süsivesikute tabimine

Rafineeritud süsivesikud on kõrgelt töödeldud ja neist on eemaldatud nii vitamiinid kui ka mineraalid.

Üks populaarsemaid rafineeritud süsivesikute allikaid on valge jahu, mida leidub paljudes teraviljapõhistes toitudes nagu leib ja pasta. Rafineeritud süsivesikuteks loetakse ka selliseid toite nagu kommid ja küpsetised, mis on valmistatud töödeldud suhkrutest.

Kuna rafineeritud süsivesikutel puudub kiudaine, seedib keha neid väga kiiresti. See on ka peamine näljatunde põhjus, sest need toidud ei soodusta märkimisväärset täiskõhutunnet. Samuti põhjustab rafineeritud süsivesikute söömine veresuhkru kiiret tõusu.

4. Dehüdratsioon

Vee joomine on tervise jaoks uskumatult oluline ja sellega on seotud mitmed eelised, sealhulgas aju ja südame tervise edendamine ning treeningtulemuste optimeerimine. Lisaks hoiab vesi naha ja seedesüsteemi tervena.

Samuti võib janu- ja näljatunnet kergesti segamini ajada, seega võib mõnikord aidata ka klaasi vee joomine.

5. Liiga palju trennni

Trenni tehas põletatakse kaloreid, see kehtib eriti siis kui osaleda regulaarselt kõrge intensiivsusega treeningutel või tegeleda pikaajaliselt füüsilise tegevusega nagu näiteks maratoniks treenimine.

Uuringud on näidanud, et neil, kes regulaarselt treenivad on kiirem ainevahetus, mis tähendab, et nad põletavad kaloreid ka puhkeolekus, võrreldes vähese füüsilise aktiivsete inimestega.

Selle puhul aitab kiudainete, valkude ja tervislike rasvadega toitude söömine. Teine lahendus on vähendada treeningu intensiivsusele kuluvat aega või üldist treeningu intensiivsust.

6. Liiga palju alkoholi