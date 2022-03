Tarkus kaitseb üksilduse tagajärgede eest

Viimase kümnendi uuringud on näidanud, et üksildus on oluline terviserisk. Jutt on siis üksildusest kui maailmas üksi olemise, teistest inimestest emotsionaalselt-vaimselt eraldatuse, läheduse puudumise tundest. Seda seostatakse märkimisväärsete füüsilise ja vaimse tervisega seotud riskidega (südame-veresoonkonna probleemidega, ärevusega, hirmuga, depressiooniga) ning suurenenud suremusega. Varasemad uuringud on samuti näidanud, et tarkus võib olla üksilduse eest kaitsev tegur. See üksilduse ja tarkuse pöördvõrdeline suhe võib põhineda erinevatel ajuprotsessidel.