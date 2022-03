Eesti eri paigus alustavad Kõnnime Koos juhendatud jalutusgrupid

Jalutusgruppidega saab liituda jooksvalt ja osalemine on tasuta. Juhendatud jalutuskäigud toimuvad kord nädalas kuni kümneliikmelistes gruppides.

«Igal grupil on juhendaja, kes valib sobiva raja ja tempo, motiveerib osalejaid ning annab nõu ja jagab soovitusi, kuidas kõndimise abil jalutaja enesetunnet ja elukvaliteeti parandada. Esimeste gruppide juhid on kogemusnõustajad või diabeediõed, kes on läbinud jalutusgruppide juhtimise koolituse,» kirjeldas alustavate jalutusgruppide olemust MTÜ Kõnnime koos üks asutajatest Piret Loomets.

Jalutamine on kõige lihtsam liikumisviis, mis tugevdab füüsist, lisaks leevendab ärevust ja vaimset pinget, parandab unekvaliteeti ja aitab alandada kehakaalu. Koos jalutamine on suurepärane viis järjepideva kõndimise alustamiseks, uute sõprade leidmiseks ja motivatsiooni säilitamiseks. Grupi tugi aitab muuta liikumisharjumused regulaarseks.

MTÜ Kõnnime Koos asutajaliige Maarja Randväli, kes on Tallinna tervishoiu kõrgkooli õppejõud ja diabeediõde, toob välja, et juhendatud jalutusgrupid on mujal maailmas aastaid edukalt toiminud ja nende mõju rahvatervisele on märkimisväärne.

«Igapäevane mõõdukas liikumine aitab vähendada mitmeid terviseriske. Lisaks liigse kehakaalu ja kõrge vererõhu langetamisele aitab liikumine vähendada insuldiriski, haigestumist 2. tüüpi diabeeti ja teatud vähkkasvajatesse. Lisaks parandab emotsionaalset seisundit, vähendab ärevuse ja depressiooni sümptomeid,» tõi Randväli välja mõõduka liikumise kasu tervisele.

«Kutsume üles meile märku andma inimestel, kes sooviksid, et ka nende kodukohas jalutusgrupp koguneks ja neil, kes oleks valmis ise gruppi juhtima. Oma huvist saab teada anda meie veebilehel kõnnimekoos.ee. Üheskoos leiame lahendused, kuidas juhendatud jalutusgrupid kasvatada üle-eestiliseks algatuseks, mis aitab hoida meie tervist ja vähendada survet meditsiinisüsteemile. Meie eesmärk on muuta Eesti inimeste liikumisharjumusi. Koos kõndimine on tore, üksteist toetav ja väga lihtne viis, kuidas oma füüsilise ja vaimse tervise eest hoolitseda,» lisas Katre Savi, MTÜ Kõnnime Koos üks asutajatest.

Kõnnime Koos algatust toetab Heateo Mõjufond. «Haigekassa andmetel on krooniliste haigustega kimpus pea iga teine Eesti elanik. Samas aitab regulaarne liikumine terviseprobleeme ennetada ja leevendab juba olemasolevaid tervisemuresid. See on ka põhjus, miks Heateo Mõjufond otsustas toetada juhendatud jalutusgruppide süsteemi käivitamist,» rääkis Heateo Mõjufondi tööd juhtiva Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge.

Fondi toel käivitatakse viis jalutusgruppi üle Eesti, töötatakse välja programmi materjalid ning koolitatakse grupijuhid ja tasustatakse nende töö. Samuti hinnatakse tegevuse tulemusi ja mõju ning tehakse vajalikke arendustegevusi uute gruppide käivitamiseks sügisel.

MTÜ Kõnnime Koos sai alguse ühiskondlikele algatustele mõeldud NULA inkubaatorist, kus Katre Savi, Maarja Randväli ja Piret Loomets arendasid välja lahenduse juhendatud jalutusgruppide süsteemi loomiseks Eestis.