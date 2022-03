Retseptita ravimid stressi ja ärevuse vastu

Kui eneseabivõtetest ei piisa, võib abi saada rahustavatest preparaatidest

Stressi ja ärevusega aitavad toime tulla taimsed preparaadid. Näiteks kuldjuur ja eleuterokokk on toniseeriva toimega ning suurendavad füüsilist ja vaimset võimekust ning vastupanu stressoritele. Palderjan, humal ja veiste-südamerohi on aga hoopis rahustava ning und soodustava toimega. Kannatuslille ja safrani ekstraktil on leitud ka meeleolu parandav toime. Taimi kombineeritakse ka vitamiinidega ning preparaadid on saadaval nii tilkade, tablettide kui ka teena.

Millal peaks pöörduma psühholoogi poole?

Stress on inimese elu igapäevane osa ning see ei ole alati negatiivne. Lühiajaline stress võib meid hoopis tööle panna ja arengut soodustada. Ka ärevus on normaalne reaktsioon teatud sündmustele, nagu näiteks eksamid, tööintervjuu või uude elukeskkonda kolimine. Küll aga võib juhtuda, et ärevus ei leebu selle tekkepõhjuse möödudes või tekib täiesti põhjuseta. Samuti on probleemiks krooniline stress, mis väsitab keha ja vaimu ning on tervist kahjustav. Juhul kui ärevus või pingetunne on püsiv ja takistab igapäevatoiminguid ning eneseabivõtted ega looduslikud käsimüügipreparaadid ei toimi, tuleks pöörduda arsti poole.