Teadlased tuvastasid uue teguri, mis paneb ohtliku kõhurasva kasvama

Tulemused avaldati ajakirjas Journal of the American College of Cardiology .

«Tavaliselt ladestub rasv naha alla. Siiski näib ebapiisav uni suunavat rasva jaotumist hoopis ohtlikumasse vistseraalsesse piirkonda. Oluline on see, et kuigi taastumisune ajal vähenes kalorite tarbimine ja kaal, suurenes vistseraalse rasva hulk jätkuvalt. See viitab sellele, et ebapiisav uni on vistseraalse rasva ladestumisel varem teadmata põhjus. Need leiud viitavad, et pikemas perspektiivis soodustab ebapiisav uni rasvumise, südame-veresoonkonna ja ainevahetushaiguste epideemiat,» ütleb dr Somers.