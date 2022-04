20 nõuannet, kuidas end ülesöömise järel vormi ajada

12. Väldi limonaade. Karastusjoogid on toidusedelis oluliseks kaloriallikaks. Me joome limonaadi piimast kaks korda ja puuviljamahlast peaaegu kuus korda rohkem. Ent vedelik ei kustuta söögiisu samavõrd tahke toit. Purdue Ülikoolis läbi viidud uuringus leiti, et kui inimestele manustati päevas 450 kalorit kommidega või limonaadiga, suurenes limonaadi joonud katsealuste kaal märkimisväärselt, kommisööjad aga kompenseerisid lisanduva kalorikoguse muude toitude kärpimisega. Seega, kui sa tahad midagi magusat, siis mõistlikum on seda närida kui lonksata. Kui sul on tõepoolest janu, siis joo limonaadi asemel vett või suhkruta jääteed.

13. Ära lihtsalt mugi, vaid tee seda kombekohaselt. Käigu pealt söömine soodustab mõttetut näksimist. Selle asemel kata igaks söögikorraks laud. Tee teadlik valik - istu maha ja naudi iga suutäit. Kui asetad kindla koguse krõpse oma kõige ilusamale taldrikule, aitab see tähelepanu koondada ning sa ei pista tervet kotti nahka.

14. Suurenda pisut valgutarbimist. Uuringud on näidanud, et valgud pikendavad täiskõhutunnet rohkem kui süsivesikud või rasvad. Šotimaal, Taanis, Rootsis ja Inglismaal läbi viidud uuringutes leiti, et inimesed, kes sõid valgurikast hommiku- või lõunasööki, olid järgmise toidukorra ajal vähem näljased. Lisaks nõuavad valgud seedimiseks veidi rohkem kaloreid. Ära üle pinguta. Kasuta madala rasvasisaldusega valguallikaid, nagu näiteks lahjat jogurtit või kodujuustu, madala rasvasisaldusega sojajooke või -snäkke, ning kalkunisingiviile.

15. Õpi mõõtmine selgeks. Toiduportsjoni suurust on väga kerge valesti hinnata. Võta kasutusele mõõtelusikad ja -kruusid, eriti täisrasvasisaldusega salatikastete, piimatoodete ja majoneesi jaoks.

16. Tee nutikaid asendusi. Otsi kõrge suhkru- ja rasvasisaldusega maiustustele toitvaid kalorivaeseid alternatiive. Proovi kommi asemel külmutatud viinamarju. Ära kasuta popkorni valmistamiseks õli. Täielikuks hõrgutiseks on näiteks värsked maasikad, mida võib kasta rasvavabasse šokolaadikastmesse.

17. Koosta omale «peoplaan». Kui sind peole kutsutakse, siis paku välja, et võid ise näkse kaasa tuua. Kui sul on kaasas värsked tükeldatud köögiviljad koos madala rasvasisaldusega dipikastmega (või muud kalorivaesed snäkid), võid südamerahuga ja ilma süütundeta neid õhtu jooksul näksida.

18. Mõtle positiivselt. Ekspertide sõnul on madal enesehinnang peamiseks liigsöömise põhjuseks. Püüa keskenduda pigem oma tugevatele, mitte nõrkadele külgedele. Osta riideid, mis sulle sobivad ja sind kaunistavad. Muuda oma soengut ja küsi jumestusnõu, et võiksid end sarmikana tunda.

19. Anna endale eksimused andeks. Keegi ei ütle, et sa pead läbima tee eesmärgini ilma vigadeta. Ütle endale, et suudad edukalt kaalu langetada, astudes ühe sammu korraga ja alustades uuesti, kui libastuma peaksid. Kui juhtub, et mõnel õhtul ikkagi liiga palju sööd, siis püüa hommikul tagasi õigele rajale saada, keskendudes sellele, millest sul varem kasu on olnud.

20. Lõdvestu! Mõned inimesed kalduvad stressi mõjul söögi-joogiga liialdama. Ühes Yale'i Ülikoolis läbi viidud uuringus leiti, et naised, kelle organism tootis kõige rohkem kortisooli (stressihormooni), sõid pärast stressiseisundit kõige rasvasemat toitu. Kortisooli ja insuliini kombinatsioon mõjutab keha rasva ladestama, et valmistuda võimalikuks nälgimiseks - ning just seda pole sul vaja. Kui sul esineb tihti stressi, siis püüa leida lõdvestumisvõimalusi jooga, meditatsiooni või lihtsate hingamisharjutuste abil.