Teadlased: vanusega seotud lihasmassi kaotust aitab pidurdada kahe asja kombineerimine

Mõned inimesed kannatavad vananedes liigse lihasmassi kaotuse all, haigusseisundit nimetatakse sarkopeeniaks. Baseli ülikooli teadlased näitavad ajakirjas Nature Communications, et kombineeritud strateegia võib sarkopeenia teket edasi lükata.

Vanusega seotud lihaste kadumise aeglustamine

«Vanusega seotud lihaste kahanemine toimub juba meie kolmekümnendates eluaastates, kuid hakkab kiirenema umbes 60-aastaselt. 80. eluaastaks oleme kaotanud umbes kolmandiku oma lihasmassist,» ütleb dr Daniel Ham, uuringu peamine autor. «Kuigi vananemisprotsessi ei saa peatada, on seda võimalik näiteks treeninguga pidurdada või sellele vastu astuda.»

Baseli ülikooli professori Markus Rüeggi juhitud teadlaste rühm on hiirte puhul näidanud, et nii kaloripiirangul kui ka ravimil rapamütsiin on vananemisvastane mõju skeletilihastele. «Kui suudame mõista, mis vananedes lihastes toimub, saame ehk välja töötada ravi, mis takistab lihaste vananemist ja ennetab sarkopeeniat.»

«Nii kaloripiirangut kui ka rapamütsiini on pakutud vananemisvastasteks sekkumisteks, kuid me ei oodanud, et need kaks ravi annavad kombineeritult täiendavat kasu,» selgitab dr Nitish Mittal, teine ​​uuringu juhtivautor. Varem arvati, et mõõdukas paastumine ja rapamütsiin kujutavad endast erinevaid vahendeid sama eesmärgi saavutamiseks, nimelt valgukompleksi mTORC1 allasurumiseks, mis kiirendab üliaktiivse oleku korral vananemist.

Piiratud kalorsusega dieedil hiirtel, keda raviti rapamütsiiniga, oli oluliselt parem lihaste funktsioon kui närilistel, kes said kumbagi ravi eraldi. «Võrreldes eakaaslastega on ravitud hiired aktiivsemad ja füüsiliselt võimekamad, kuna nende lihased jäävad terveks,» ütleb Ham.

«Meie lihaste tervis on tõesti rikkus. Lisaks füüsilisele funktsioonile on lihased olulised kogu keha ainevahetuseks ja paljude elundite nõuetekohaseks toimimiseks,» ütleb Mittal. Piiratud kalorisisaldusega dieedi ja rapamütsiini positiivne mõju lihaste vananemisele viib teadlaste sõnul intrigeeriva küsimuseni, kas sarkopeenia all kannatavad eakad saavad kasu kombineeritud ravist, mis koosneb mTORC1 inhibiitorist, kaloripiirangut matkivast ravimist ja ka treeningust.

Kaloripiiranguga ei tohi kaasneda toitainete puudust. Eelkõige tähendab see rasvarikkast toidust loobumist ja üleliigsetest kilodest vabanemist.