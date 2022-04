Exergaming võib dementsuse sümptomeid parandada

Dementsus on seisund, mis mõjutab mälu, kognitiivseid ja käitumuslikke funktsioone ning igapäevast elu. Praegu on dementsuse ravivõimalused piiratud. Teadlased ühendasid aga treeningu ja videomängu, et treenida dementsusega eakatest täiskasvanuid, kes elavad hooldekodudes. Teadlased leidsid, et selliste liikumismängudega treenimine parandas dementsete inimeste jalgade ja meelte funktsioneerimist, samuti reaktsiooniaega ja vähendas depressiooni sümptomeid.