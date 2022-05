Mustamäel algasid maikuus tasuta treeningud

11. maist kuni 28. septembrini toimuvad kepikõnnid Männi pargis igal kolmapäeval algusega kell 18. Professionaalse treeneri käe all toimuvad treeningud sobivad igas vanuses liikumishuvilistele ja on täiesti tasuta. Treeningute kestvus on 1,5 tundi. Kohapeal saab tasuta laenutada käimiskeppe.