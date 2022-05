Uneapnoed võib tulevikus ravida tablettide abil

Uuritav ravim on karboanhüdraasi inhibiitor sultiaam, mida kasutatakse lastel epilepsia ravis. Karboanhüdraas on ensüüm, mis säilitab kehas tasakaalu süsihappe ja süsihappegaasi vahel. Meditsiinis on kasutusel mitmeid karboanhüdraasi inihibiitoreid, sealhulgas glaukoomi, epilepsia ja teiste haiguste ravis. Varem pole neid ravimeid uneapnoe kontekstis uuritud.