Toitumisnõustaja vastab: mis vahe on kiirtoidul ja kiirel toidul?

Sageli on inimesed olukorras, kus tööl on väga kiire, ollakse teel ühest kohast teise ning eineks tuleb midagi kiiresti tee pealt kaasa haarata. Kiirtoit on sellistel puhkudel üks esimesi valikuid, kuid üha enam tekib juurde alternatiivseid kiire toidu valikuid, mis on tervislikumad ning täisväärtuslikumad.

Toitumisnõustaja ja personaaltreener Krete Junsoni sõnul mõtleme kiirtoidu all tihti vaid burger, friikartulid ja limonaad stiilis kombinatsiooni, mis on kõik kokku väga kaloririkas ning annab meie kehadele süsivesikute ja rasvade kujul rohkem energiat, kui vaja oleks. Küll aga on kiirtoidul ka tunduvalt tervislikumaid kiire toidu alternatiive nagu näiteks wrapperid, võileivad, salatikausid ja miks mitte ka valmistoidu letist kohupiimapannkoogid.

«Selleks, et enda kehale kiiresti midagi kosutavat pakkuda, ei ole vaja alati süsivesikurikast einet. Kõigepealt tuleks läbi mõelda, millal ja mida viimati sõid, sest siis saad aru, kas vajad hetkel kergemat vahepala või suuremat söögikorda. Meie kiires elutempos ei mõtle inimesed sageli hommiku-, lõuna- ja õhtusööki läbi ning kipuvad seetõttu energiat üle tarbima,» selgitas Junson.

Nõudlus tervislike vahepalade vastu kasvab

Erinevate kiirelt tarbitavate einete pakkumisele on järjest rohkem mõtlema hakanud ka toidupoed ning teenindusjaamad. Circle K Eesti kaubandusdirektori Diana Veigeli sõnul on nõudlus tervislike vahepalade ja toitude vastu viimaste aastate jooksul tublisti kasvanud, mistõttu lisatakse tootevalikusse pidevalt uusi eineid. «Näiteks on erilist populaarsust kogunud keedumuna ja spinati tops, Kreeka jogurtiga müsli, puuviljatopsid ja muidugi erinevad wrapid. Nendest tunti puudust ja tuldi teenindajatelt eraldi küsima ka siis, kui need tootevalikut muutes mõneks ajaks lettidelt kadusid,» lausus Veigel.

Ka Junsoni sõnul on nii toidupoodides kui ka teenindusjaamades üllatavalt palju häid eineid ja vahepalasid, mis on tervislikum valik kiirtoidule. «Kui varasemalt tähendas kiirtoit pea alati midagi ebatervislikku, siis nüüd on võimalik eristada kiirtoitu ja kiiret toitu. Viimase all mõeldakse just neid eineid, mida saab küll kiirelt käigu pealt tarbida, kuid ei ole niivõrd rasva- ja süsivesikurikkad kui burgerid või friikartulid. Seega saab kiirelt kaasa haarata ka täisväärtuslikku toitu ning inimesed võiksid sellele ka teadlikumalt rohkem tähelepanu pöörata,» selgitas toitumisnõustaja.

Iga toidukord peaks olema mitmekesine

Energia ületarbimise vältimiseks mõtle alati läbi, millal oli su viimane söögikord ning kas see oli pigem kergem või suurem eine. «Kui sõid hommikul väga kerge hommikusöögi või jäi see sootuks vahele, siis peaks lõuna olema kindlasti toitvam. Kui hommikusöök oli korralik ning tunned, et ei soovigi veel lõuna ajal väga suurt toidukorda, sobivad ideaalselt väiksemad valgurikkad vahepalad, nagu näiteks valgubatoon, keedumuna või mõni piimatoode, nagu kodujuust ja kohupiimakreem,» selgitas toitumisnõustaja.

Ta lisas, et suures plaanis võiks iga toidukord olla üles ehitatud mitmekesiselt, sisaldades kõiki kolme energiat andvaid makrotoitaineid, milleks on valgud, süsivesikud ja rasvad. «Nende kolme kombineerimiseks on wrapid suurepärane viis, sest wrapist saame süsivesikuid ning lisandeid valides saab igaüks lähtuda enda eelistustest. Erinevatest köögiviljadest saame vajalikke mikrotoitaineid ning näiteks munast ja kanalihast vajaliku koguse valku,» ütles Junson.