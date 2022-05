Pirita kutsub kepikõnnitreeningule

«Kepikõnd on suurepärane treening, mida saab teha igas vanuses ja iga ilmaga. Nüüd on Pirital võimalik harrastada kepikõndi koos pikaajalise kogemusega liikumisnõustaja René Meimeriga,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

«Kepikõnnil on oma tehnika ja kõndides eri keppidega on see veidi erinev ning just seepärast on mõistlik teha seda kogenud juhendaja käe all,» lisas ta.