Füsioterapeut selgitab, mis tavaliselt seljavalu põhjustab ja kuidas saada leevendust

Kehale on loomupärane harjuda neuroloogiliselt, füsioloogiliselt ja biomehaaniliselt iga ülesandega, mis te talle annate. Treeninguteaduses on printsiip, mis ütleb, et mida vaheldusrikkam ja mitmekülgsem on keha treeningu vundament, seda kõrgem saab olla spetsialiseerumise tipp. Ehk kõik sõltub alati motivatsioonist ja eesmärgist, miks midagi tehakse. Saavutusspordis peavad treeningud olema väga hästi planeeritud. Kui eesmärk on end lihtsalt hästi tunda ja terve püsida, siis sobib iga liikumisviis, mis kõnetab, olgu see siis kõnd, postitants, jooksmine vms. Kehale meeldib mitmekülgne treening ja usun, et igas treeningus peab vaheldusrikkust ja uudsust olema.

Kui talvel on sportimine ja liigutamine olnud pigem passiivne, siis mida tuleks tähele panna enne aktiivse tervisespordi hooaja algust?

Kõige parem on loomulikult hoida end aktiivsena regulaarselt kogu aasta vältel. Aga kui just vastu kevadet tekib soov väljas sportima hakata, siis tuleks sõltumata eesmärgist alustada rahulikult: treening peaks kulgema valdavalt «jutuajamise» tempos. See on treeningu intensiivsus aeroobses tsoonis, kus hapnikku on lihastööks piisavalt ja te suudate seda tempot hoides kaaslasega rääkida. Esialgu peab arvestama, et teil on tahtmist ja energiat rohkem kui lihas- ja liigeselundkond on harjunud taluma. Seetõttu on oluline lihaste ja liigeste hooldus soojendus- ja venitusharjutustega. Paari nädala pärast lihased harjuvad ja siis võib treeningu intensiivsust ka tõsta. Treeningud olgu päevadel, kus te tunnete, et olete täielikult välja puhanud ja esialgsed lihasvaevused on kadunud.

Kui palju jõuab teie vastuvõtule neid, kes tervisesportlasena treenivad tippsportlase koormusega? Mida soovitate sellistele inimestele?

Aeg-ajalt neid inimesi minu juurde ikka jõuab ja siis on selgunud, et loodusseadused kehtivad ka nende kohta. Treenida suudab igaüks ja on lihtne arvata, et mida rohkem treenid, seda tugevamaks saad. Ka treeningutest võib sõltuvusse jääda. Kunst on selles, millal teha taastumiseks pausid, et organism saaks kohaneda ja tugevneda. Tippsportlastel on enamasti head abilised ja teadliku tegevusega osatakse oma seisundit paremini hinnata. Õnneks on tänapäeval palju nutilahendusi, mis aitavad ka harrastajatel oma treeninguid paremini jälgida. Arvan, et inimene peab oma sisemise motivatsiooni paika saama ja iseenda jaoks sõnastama, miks ta midagi teeb.

Avalikkusest on läbi käinud arvamus, et kui inimene päevas kaheksa tundi istub ning seejärel teeb tunnikese trenni, siis see ei korva kahju, mida istumine on teinud. Kas olete sellega nõus ja mida näeksite lahendusena?