Noorusliku naha säilitamise viis reeglit

Selleks, et nahk säiliks noorena, tuleb selle eest hoolitseda.

Naha enneaegne vananemine ja sellest tingitud kortsukesed on paljudele murekohaks. Farmatseut Ethel Jamnes ütleb, et järgides viit lihtsat reeglit ning alustades naha hooldusega piisavalt noorena, on naha sära ja nooruslikkust võimalik hoida kõrge eani.