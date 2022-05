NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Euroopas tühistatakse viimaseid koroonameetmeid, Lõuna-Aafrika on hädas nakatumise kasvuga

Haigekassa ja Kantar Emori värske statistika ütleb, et tervishoiusüsteemiga on rahul 74 protsenti elanikest. See näitab, et olenemata rasketest koroona-aastatest on tervishoiusüsteem suutnud pakkuda vajalikku abi. Sel ajal kui Euroopas lõpetatakse viimaseid koroonameetmeid, on hakanud Lõuna-Aafrikas levima aga uued koroonatüved.