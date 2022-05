Näpunäited jooksjatele: kuidas vältida päikesepõletust?

SPF ehk päikesekaitsefaktor on väga oluline asi, mida enne kreemi ostmist jälgida. Näiteks SPF 2 filtreerib umbes 70 protsenti UVB-kiirtest, kuid SPF 50 aga umbes 98 protsenti UVB-kiirtest. Konks on selles, et SPF annab kaitset ainult UVB-kiirte eest, kuid ka UVA-kiired on nahale ohtlikud ja vajavad filtreerimist, seega tasub osta laia spektriga päikesekaitsekreem, mis kaitseb mõlema eest.

Nahavähi esinemissagedus kasvab kui rohkem aega päikese käes veeta. Halb võib hakata ka isegi siis, kui ilm on soe aga pilves. Seetõttu on oluline kanda peakatet ja päikeseprille. 2011. aastal Ameerika Ühendriikides valgenahaliste täiskasvanutega läbi viidud uuring näitas, et parim viis päikesepõletuse vältimiseks on lihtsalt regulaarselt varju leida. Lisaks on kõige parem ajastada oma jooksud enne kella 11 või pärast kella 15. Selles vahemikus on päikesekiired on kõige tugevamad.