Löwenruh pargis toimuvad juunis tasuta jalgpallitreeningud

«Meil on hea meel jätkata eelmisel aastal alanud projekti ning pakkuda noortele tasuta jalgpallitreeninguid. Meie eesmärgiks on näidata lastele lihtsaid viise, kuidas sisustada aega õues ning tuua nad nutimaailmast hoovi liikuma,» ütles FC Flora kogukonnajuht Katrin Lagerest üritust kommenteerides.

Lagerest kutsub noori vähimagi võimaluse korral selle spordialaga tegelema, sest «jalgpall sobib igas vanuses tüdrukutele ja poistele ning ületab keelebarjääri. Ootame kõiki huvilisi igal pühapäeval!» FC Floras, mille kodustaadion on Kotka staadion, treenib regulaarselt enam kui 1000 last.

«Norra Kuningriigi ja EV Justiitsministeeriumi rahastuse toel toimuvad ka sel aastal Kristiine linnaosa valitsuse ja FC Flora ühisprojektina tasuta jalgpallitreeningud lastele, mis on suurepärane võimalus hakata pihta jalgpalliga. Soovime pakkuda rohkem võimalusi piirkonna elanikele vabas õhus spordi tegemiseks ja avalike treeningute korraldamine on üks populaarsemaid võimalusi. Löwenruh’ parki on ka lihtne ühistranspordi või jalgrattaga tulla,» ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe