Kuidas annab märku liigeste kulumine ja mida selle vastu teha?

Artroos on krooniline degeneratiivne haigus, mille korral toimub liigestuvate luude otsi katva kõhre ja sellealuse luu järkjärguline hävimine. Peamiselt esineb haigestumist puusa- ja põlveliigestes ning labakätes ja labajalgades. Kõige rohkem on diagnoositud artroosi just põlveliigestes. Liigeste kulumine on loomulik protsess ja seda esineb suurel osal inimestest, aga väga sageli on see asümptomaatiline ehk ei esine kaebusi. Näiteks labakäe piirkonnas esineb artrootilisi muutusi 27–80 protsendil inimestest, aga sümptomid tekivad ainult kaheksal protsendil.