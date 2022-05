Taani tippvõimlejatest maailmatiim on taas Eestis

Kuidas on noorel inimesel võimalik oma elu aastaks pausile panna?

Üheks aastaks aja mahavõtmine on maailma mastaabis unikaalne nähtus, Taanis aga tavapärane. Meile on antud seadusjärgne võimalus võtta ÜKS AASTA VABAKS tööst või õpingutest. Ühiskonnas on taoline õigus prioriteetne ning taanlased kasutavad seda hoolega. Iga taanlasel on õigus pakkida seljakott ja suunduda sõbraga laia maailma. Tegelikult on sel laiaulatuslikum tähendus – õpime maailma ja ennast paremini tundma. Aasta pärast pöördume tagasi emotsionaalselt, vaimselt ja sotsiaalselt paremate inimestena. See on justkui osa meie haridusest.

Maailmatiimi puhul toimib see samamoodi. Võimlejad maksavad osamaksu, kuid neid ka sponsoreeritakse. Tähtsaim ülesanne on, et 14 neidu ja 14 noormeest peavad tegutsema terve aasta ühtse tiimina. Tegemist on mittetulundusliku projektiga. Tulu, mis tuleb maailmatiimi etenduste piletimüügist, õpikodadest ja meistriklassidest, suunatakse tiimi ülalpidamiseks: majutuse-toitlustuse-transpordi kulude katmiseks. Tiim ei pea tasuma oma võõrustajatele. Eestis on tiimi võõrustajateks spordiselts Kalev ning kohalikud klubid Pärl (Saaremaa), Triiniks ja Akros (Tartu) ning Trefoil (Tallinn). Vastuvõtjad kannavad hoolt, et kõik kulud ja tulud oleksid tasakaalus. Maailmaturnee annab noortele elukestva, täpsemalt elumuutva elamuse. Iga tiimi liige saab endale justkui elujõudu juurde, mida hiljem oma tööelus (nt õpetamisel) kasutada. Iga taanlase CV väärtus tõuseks, kui seal oleks märge «DGI maailmatiimi liige». See on kõrgelt hinnatud väärtus Taani tööturul.

Foto: Bettina Illemann Larsen, DGI Verdensholdet

Kui kaua taanlased maailmatiimiga ringirännanud on?

Taani maailmatiim on ringi rännanud 28 aastat. Kuid lugu algab 1931. aastast, mil Taani kehalise kasvatuse akadeemia Ollerupi tiimi liikmed pakkisid seljakotid ja suundusid ümbermaailmareisile. Rännati läbi Venemaa, Mongoolia, Hiina, Jaapani, USA ja Inglismaa. Tuur lõppes etendustega kogu Taanimaal, sealjuures esinemisega parlamendile ja kuningakojale. Ollerupi tiim sai kaks korda kutsed esinemiseks olümpiamängudel. Esimene DGI maailmatiim, praeguse tiimi ametlik eelkäija, alustas 1994. Täna on maailmas ringirändamise põhimõtted samad, mis 1931. aastalgi. Sellega säilitatakse kultuuripärandit, mis üle 90 aastat vana. Tiimi patroneerib Taani kuningakoda. Pole teada, et ükski riik maailmas midagi analoogset oma tippvõimlejatega korraldaks. Seega selline rändav, etendusi, õpikodasid ja meistriklasse andev tiim on maailmas unikaalne.

Foto: Bettina Illemann Larsen, DGI Verdensholdet

Alustate etendust lippude tsermooniaga. Miks?

Tegemist on justkui lipu tähistamisega. Lipul on märgiline tähendus, mis näitab, kust me tuleme ja kes me oleme. Me väljendame niimoodi oma uhkust. Eestlasedki väljendavad sini-must-valget rahvuslipu kasutades: «Me oleme uhked oma lipu üle!» Eestisse saabudes muutub meie lipp veelgi tähendusrikkamaks. Legendide järgi olla taanlased siitkandist oma lipu saanudki. Meie lipp on ühtlasi maailma vanim kasutusel olev rahvuslipp.