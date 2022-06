Milline spordiala on lapse vaimsele tervisele parim?

USA laste ja noorukite laiaulatuslik uuring on leidnud, et osalemine võistkondlike alade treeningutes on seotud vähemate vaimse tervise raskustega. Kuid lapsed, kes tegelevad ainult individuaalspordi alaga (näiteks tennise või maadlusega), võivad kogeda suuremaid raskusi seoses vaimse tervisega kui lapsed, kes üldse spordiga ei tegele. Matt Hoffmann California osariigi ülikoolist (USA) ja kolleegid esitlesid neid tulemusi 1. juunil 2022 avatud juurdepääsuga ajakirjas PLOS ONE.