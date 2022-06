Tallinn korraldab lastele suvise ujumiskursuse

«Rõõm on tõdeda, et möödunud aasta ujumiskursuse pilootprojekt oli edukas ning sai palju positiivset tagasisidet. Ka sel aastal pakume lastele võimalust osa võtta ujumiskursustest ning omandada eluks vajalik oskus. Ujumiskursuse eesmärk on kujundada terveid, spordihimulisi ja enesekindlaid lapsi, kes saaksid suve sisustada ohutult veemõnusid nautides. Ujumisoskus on kingitus lapsele endale ja meelerahu lähedastele,» sõnas abilinnapea Vadim Belobrovtsev.