Parkides saab parkuuri ja keharaskusega treeningut õppida video järgi

«Linn pöörab üha rohkem tähelepanu noorsooteemadele ja teeb noortega koostööd uute ideede ja objektide realiseerimisel. See puudutab ka noorte seas populaarseid alasid, nagu ekstreemsport,» märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Nüüd, mil suvevaheaeg on alanud ning lastel ja noortel on palju vaba aega, on igati positiivne, et nad saavad veeta oma aega aktiivselt ja tervistavalt ka linnas olles.»