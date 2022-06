Kuhu kaob jaks ja kust tuleb energia

Kindlasti olete kuulnud, et pea iga raku jõujaamaks on mitokondrid. Need on kui riik riigis - ehk siis antud teema puhul rakk rakus. Seda ka üsna otseses tähenduses - mitokondril on näiteks oma kahekordne membraan ja pärilikusaine DNA, millel küll pole samasugust parandusmehhanismi kui rakutuumas oleval DNA-l. See eriline DNA antakse inimesel ja enamusel hulkraksete liikidest edasi vaid emaliini pidi - spermi mitokondrid hävitatakse munaraku poolt kohe pärast viljastamist. Põhjus selleks on nö eelajalooline - mitokondrite eellased olidki algselt eraldi rakud, mis suutsid energiatootmiseks hapnikku kasutada. Veel on mitokondril palju lisaülesandeid - raku ainevahetuse ja kasvu reguleerimine; programmeeritud rakusurma tagamine, kui rakku parandada ei õnnestu, aga ka soojuse ja vahel ka mõnede hormoonide tootmine.