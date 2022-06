Viis soovitust, kuidas hoida luud tugevana

Kaltsium on üks kriitilisemaid toitaineid luukoe moodustumisel ja 99 protsenti sellest asub keha luustikus. Kaltsium kehas ise ei teki, seda omandatakse toiduga. Uuringud on näidanud, et piisavat kaltsiumi tarbimist on seostatud luumassi maksimeerimise ja hilisemas elus luude hõrenemise ennetamisega. Heade kaltsiumiallikate hulka kuuluvad piimatooted ja rohelised lehtköögiviljad.