Lihtne viis tervise parandamiseks on jalutamine

Koroonaepideemia, Ukraina sõda ning energia ja toiduainete kallinemine on tekitanud paljudele stressi. Uurimused on näidanud, et jalutamine stimuleerib endorfiinideks nimetatavate ajukemikaalide eritumist, mis soodustab lõõgastumist ja parandab meeleolu. Koeraomanikel, kes oma lemmikutega kaks korda päevas jalutavad, esineb harva stressi.